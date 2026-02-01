رابطتا الأساسي والمهني تحيّيان تحرّكات الأساتذة وتعلنان الإضراب

حيت رابطتا التعليم الأساسي الرسمي والتعليم المهني والتقني “نضال الاساتذة والمعلمين الذين شاركوا في الاعتصامات والتظاهر خلال الأسبوع الماضي، وتحمّلوا المشقة والتعب”، ونوهتا بجهود المعلمين والأساتذة الذين حاولوا تجاوز حاجز القوى الأمنية باتجاه مقر انعقاد جلسة مجلس النواب والحكومة لايصال الصوت. ورأتا أن “هذا التحرك، بفضل تضحياتهم، أسهم في إعادة قضيتنا إلى صلب اهتمام الحكومة والمجلس النيابي، حيث جرى التعهد بإقرار زيادة للقطاع العام ضمن مهلة أقصاها منتصف شباط”.

واعلنتا الإضراب غدا الأثنين في ٢٠٢٦/٢/٢ وعقد جمعيات عمومية في المدارس والمعاهد لاقرار احدى التوصيتين التاليتين:

١- منح الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى تاريخ 15 شباط، لرفع مشروع الزيادة المقترحة إلى المجلس النيابي.

٢- الاستمرار بالإضراب حتى مساء الاثنين ٢٠٢٦/٢/٩.

وأملت الرابطتان من المندوبين “رفع التوصيات إلى مقرري الفروع أو الهيئة الادارية عند الزملاء بالتعليم المهني قبل الساعة السادسة من مساء الأثنين ٢٠٢٦/٢/٢ ليبنى على الشيء مقتضاه” .

