رابطة موظفي الإدارة العامة ترفع السقف: إضراب مفتوح ونزول يومي للشارع

رابطة موظفي الإدارة العامة

يا زملاءنا في الإدارة العامة،

بعد سنوات من الذلّ والإذلال، والنهب المنظّم، والتجويع المقصود، وبعد وعود كاذبة ومماطلة فاضحة من قبل الحكومة برئيسها ووزير ماليتها، وبعد تجاهلٍ متعمّد لمطالبنا المحقّة، والعودة إلى سياسات فاشلة ودراسات عقيمة ومشاريع ساقطة حكمًا، نقولها اليوم بوضوح:

كفى استهتارًا بكرامتنا… كفى عبثًا بلقمة عيشنا… كفى استخفافًا بمصير عائلاتنا وأولادنا.

إنّ ما يجري هو جريمة اجتماعية مكتملة الأركان بحق موظفي الإدارة العامة، هدفها إبقاؤنا فقراء، مسحوقين، بلا قدرة على الصمود، وبلا أي أفق حياة كريمة.

وعليه، وإزاء هذا الانهيار الشامل، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة ما يلي:

الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة.

النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة.

رفض إعطاء أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامتنا.

التأكيد على مطلبنا الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة:

دفع 50% من ما كنت نتقاضاه في العام 2019،

وإقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيًا ، وهذا هو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك ، ولن نقبل بأي بدائل، ترقيع، أو تسويات هزيلة.

إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم.

تحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل، وعن كل ما قد يترتب عليه.

إننا نؤكد أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأنّ الشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سُدّت كل أبواب الحوار الحقيقي.

يا زملاءنا،

اليوم إما أن نفرض حقوقنا، أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار.

اليوم إما أن نكون موحّدين أقوياء، أو فرادى ضعفاء.

اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام.

فلننزل جميعًا إلى الشارع،

فلنرفع الصوت عاليًا،

فلنفرض حقوقنا انتزاعًا…

معًا… حتى النصر.

معًا… حتى استعادة الكرامة.

رابطة موظفي الإدارة العامة .

بيروت في 2025/1/25

