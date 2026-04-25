رابطة التعليم الثانوي:سيتم مقاطعة الإمتحانات الرسمية في حال عدم إقرار الحقوق

لوّحت روابط التعليم، ولا سيما في التعليم الرسمي، بخطوة تصعيدية خطيرة قد تطال الامتحانات الرسمية، إذ أكدت أنّها ستتجه إلى مقاطعة الامتحانات في حال عدم إقرار مطالب الأساتذة وحقوقهم.

وبحسب المعطيات، فإن هذا التهديد يأتي ضمن سلسلة خطوات تصعيدية، حيث شددت الروابط على أنّها لن تتراجع إذا استمرّت المماطلة، معتبرة أن مقاطعة الامتحانات هي من أبرز الخيارات المطروحة.

كما سبق أن أكدت روابط التعليم أنّ هذا التوجه مرتبط مباشرة بتحقيق مطالب أساسية، مثل تحسين الرواتب وتقديم مساعدات اجتماعية، محذّرة من أنّ عدم الاستجابة سيؤدي إلى تعطيل الاستحقاق التربوي.

