رابطة الأساتذة المتعاقدين توضح موقفها من الإضراب يوم الخميس في المدارس الرسمية

صدر عن “رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي”، بيان|، لفت الى انه ” عطفا على البيانات المتناقضة حول الاضراب في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية يوم الخميس ٢٣ تشرين الأول، يهم رابطة الأساتذة المتعاقدين أن توضح الآتي:

أولا: تم الاجتماع بين جميع الروابط ووزيرة التربية يوم الخميس الماضي وتم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الملف مع المعنيين، كما خرجنا من الاجتماع من دون اي اشارة للاضراب في الوقت القريب على اعتبار ان لاشيء سيبت خلال ايام.

ثانيا: لكل اضراب هدف محدد، فما هو هدف هذا الاضراب؟ وهل اضراب ليوم واحد ومن ثم العودة الى التعليم كأن شيئا لم يكن سيحقق اي نتيجة؟

ثالثا: اضراب الزملاء الملاك مدفوع الأجر، بينما اضراب المتعاقدين سيكلفهم خسارة أجر يوم تعليمي كامل. لذلك لا نعلن الاضراب الا عند وجود خطة تحركات تصعيدية وهدف محدد”.

وختم البيان :”بناء عليه، يتلاقى موقف رابطة الاساتذة المتعاقدين مع موقف الروابط التي دعت لعدم الاضراب، وتعلن يوم الخميس، يوم دراسي عادي في المدارس الرسمية مع احترام حق باقي الروابط بالاضراب”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.