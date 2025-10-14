في ذكرى تغييب الأبوين الأنطونيين.. صلاة ودموع في دير مار يوحنا القلعة تُجدّد النداء للحقيقة

أحيا دير مار يوحنا القلعة في بيت مري قداسًا احتفاليًا في ذكرى تغييب الأبوين الأنطونيين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل، ترأسه الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي جوزف بو رعد، وشارك فيه وزير الثقافة غسان سلامة ممثّلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية وأهالي المغيبين.

خلال القداس، الذي خدمته المرنمة تريز عون بمرافقة الأب إيلي سميا الأنطوني، رُفعت الصلوات على نية الأبوين المغيبين وجميع المختطفين والأسرى، وعلى نية السلام في لبنان.

وألقى رئيس الدير الأب بشارة إيليا كلمة مؤثرة استعاد فيها مسيرة الأبوين شرفان وأبي خليل، واصفًا قضيتهما بأنها “ليست مأساة تغييب فحسب، بل ملحمة شهادة لم تكتمل بعد”، مؤكدًا أن حضورهما الروحي لا يزال نابضًا في أرجاء الدير “صوتًا للحق وصمتًا للرجاء”.

وأشار إلى أن مرور 35 عامًا على تغيبهما لم يُضعف الإيمان بعودتهما، وقال: “لسنا من قوم يخافون الشهادة، فقد نذرنا أنفسنا للموت عن العالم وللحياة من أجل الملكوت”.

أما الأباتي بو رعد، فشدد في عظته على أن ذكرى 13 تشرين تبقى “جرحًا مفتوحًا في قلب الدير والرهبانية وضمير الكنيسة”، معتبرًا أن غياب الأبوين هو “حضور كامل في الحضرة الإلهية”، وأن الشهادة التي قدماها “تحولت إلى نور يُضيء درب الإيمان”.

وقال: “كما حول المسيح الصليب إلى مجد والموت إلى حياة، نحيا رجاء القيامة مع كل الشهداء الذين قدّموا ذواتهم في سبيل الحقيقة والحرية والإيمان”.

من جهته، عبّر الوزير سلامة عن تقديره العميق للرهبانية الأنطونية، شاكرًا إياها على “تضحياتها وشهادتها الحية في سبيل الإنسان والحياة”، مؤكّدًا أن الرهبانية “ستبقى علامة إيمان وعطاء ورسالة رجاء في قلب الوطن”.

وفي ختام القداس، تم تقديم درعين تقديريين إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الثقافة غسان سلامة، عربون وفاء وتقدير للرعاية والمشاركة في هذا الحدث الروحي والوطني.

