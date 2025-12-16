ريسيتال ميلادي «إنت البسمة» يجمع الصلاة والترنيم في دير مار ضومط – العقيبة

نظّمت جمعية “الإنسان للإنسانية” و”الصندوق التعاضدي الإنساني” ريسيتالًا ميلاديًا بعنوان “إنت البسمة”، أحياه المرنّم إيان في دير مار ضومط – العقيبة.

شارك في الأمسية راعي الأبرشية المطران يوحنا رفيق الورشا، المطران أنطوان نبيل العنداري وعدد من الكهنة، في حضور النائبين سليم الصايغ وندى البستاني وفاعليات اجتماعية وبلدية واختيارية ومؤمنين توافدوا للمشاركة في لحظات من الصلاة والترنيم والتأمل.

وكانت كلمة لرئيس الجمعية إيدي الشلفون، شكر فيها للمطران الورشا مشاركته ودعمه، مؤكدًا أنّ “هذه المبادرات الروحية والاجتماعية تندرج ضمن رسالة الجمعية في تعزيز قيم المحبة والتضامن وخدمة الإنسان”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.