راهبات دير مار اسطفان الانطونيات يحتفلن بالمسنين في بيت داود بالديمان

نظّمت راهبات دير مار اسطفان الانطونيات حفلاً تكريمياً للمسنين في بيت داود لرعاية العجزة والمسنين في موقع حديقة البطاركة – الديمان، بالتعاون مع نادي ليونز سيدرز قنوبين وجمعية كورانيات، في حضور رئيسة الدير الاخت لينا الخوند، رئيسة الجمعية نورما عطالله ورئيسة النادي لودي صالح. وتضمن اللقاء أنشطة ترفيهية وصحية وارشادية تولتها الراهبات ماريا نجم وغريس الخوند وكلودين عساكر الانطونيات، وتوزيع هدايا الميلاد على المشاركين، فغداء باستضافة رئيس رابطة قنوبين للرسالة والتراث نوفل الشدراوي.

وأكدت الخوند “حرص الراهبات الانطونيات على تعزيز خدمتهن الراعوية الاجتماعية في نطاق الوادي المقدس”، ولفتت الى ان “برنامج رعاية العجزة في بيت داود المخصص لهذه الخدمة صيفاً شتاءً، هو أحد أهم أوجه هذه الخدمة الى جانب العناية بالاطفال وتطوير مهارات المرأة الريفية وتنمية موارد العائلات المحلية”، تلتها عطالله مشيرة الى ان “التعاون القائم بين الراهبات ومؤسساتنا المهتمة بالخدمة الاجتماعية يضاعف فرص نجاح مجمل برامج الرعاية التي يحتاجها مجتمعنا، ويأتي المسنون في طليعة الفئات المحتاجة الى العناية والرعاية بأوجهها الترفيهية والغذائية والصحية”، داعية الى “اشراك المزيد من الهئيات المعنية في هذه البرامج”.

