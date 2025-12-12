بالصور: دير مار قبريانوس ويوستينا – كفيفان افتتح احتفالات عيد القديس نعمة الله الحرديني بأمسية ترانيم

افتتحت في دير مار قبريانوس ويوستينا – كفيفان، احتفالات عيد القديس نعمة الله الحرديني، بأمسية ترانيم أحيتها المرنمة رفقا فارس، في حضور رئيس الدير الاب اسطفان فرح، رئيسة دير مار يوسف – جربتا الام راغدة يونس، معلم المبتدئين في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب نجم شهوان، مرشد دير مار يوسف – جربتا الأب ميشال اليان، الأب طوني صعيبي، جمهور الدير والاخوة المبتدئين وحشد من المؤمنين.

أمسية ترانيم تحتفل بعيد القديس الحرديني في دير كفيفان pic.twitter.com/3PgbcXCckY — Cedar News (@cedar_news) December 12, 2025

في البداية، رحب الأب فرح بالمرنمة فارس والعازفين والحضور وجيران الدير وتمنى للجميع أعيادا مباركة.

ومن ثم قدمت فارس باقة من الترانيم والتراتيل ورافقها عزفا كل من إيلي حردان وريمون قبرصي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.