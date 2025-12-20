دير القمر تحتفل بأضواء الميلاد وسط حضور جماهيري واسع

أضاءت بلدية دير القمر، مساء الجمعة وبدعم من مؤسسة “فريد البستاني”، شجرة الميلاد في ساحة داني شمعون، مطلقة في الوقت نفسه فعاليات القرية الميلادية في البلدة، والتي تتضمن مغارة مميزة تجسد روحية العيد الدينية، وذلك بحضور حشد كبير من الأهالي والبلدات المجاورة، في مشهد أعاد إلى البلدة نبضها الميلادي وأجواء الفرح والبهجة، وللمرة الأولى منذ زمن بعيد.

وساد الحفل جو احتفالي رائع، تميز بالأنوار المتلألئة والزينة الميلادية التي أضفت فرحا على القلوب، إلى جانب الألعاب النارية المبهرة. وتخلل الاحتفال لحظات تفاعل وفرح عكست شوق الأهالي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث غصت الساحة بالعائلات والأطفال في أجواء دافئة غلبت عليها مشاعر المحبة واللقاء.

وشهد الاحتفال كلمات لكل من رئيس البلدية الدكتور ناجي جرمانوس ورئيسة لجنة المهرجانات كريستين حنين، تلاها ريسيتال ميلادي عكس معاني العيد ورسالة المحبة والسلام، قدمته جوقة “سيدة التلة” بقيادة شربل الجردي، مضيفة بعدا روحيا وإنسانيا زاد من رونق المناسبة.

وتتضمن القرية الميلادية أجنحة للزينة، وترانيم ميلادية، إلى جانب أنشطة ترفيهية مخصصة لجميع الأعمار، على أن تستمر فعالياتها يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى منتصف الليل، ولغاية 28 كانون الأول الحالي، ما يتيح للأهالي والزوار فرصة عيش أجواء عيد الميلاد في دير القمر “عاصمة الأمراء”، وواحدة من أجمل البلدات التراثية في لبنان.

