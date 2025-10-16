لبنان
السورية ديانا الشّوشان غادرت ولم تعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة
ديانا فجر الشوشان (مواليد عام 1999، سورية)
التي فقدت بتاريخ 4-10-2025، في محلة طرابلس
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر سبعل في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 595404-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.