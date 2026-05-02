دعوة لنبذ الكراهية… نواف سلام يحذّر من الانزلاق إلى الفتنة

دعا نواف سلام المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي ونبذ خطاب الكراهية، محذرًا من خطورة الانزلاق إلى الإساءات الشخصية والتجريح والتنمر والتخوين في ظل الخلافات السياسية.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، شدد سلام على تمسكه بحرية الرأي، معتبرًا أن التعبير يجب ألا يتحول إلى وسيلة لشحن النفوس وتأجيج العصبيات، لما لذلك من تداعيات تهدد السلم الأهلي.

وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لتفادي جرّ البلاد إلى أجواء من الفتنة التي لا تُحمد عقباها، داعيًا إلى اعتماد خطاب هادئ ومسؤول في التعاطي مع القضايا الخلافية.

