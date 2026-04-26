خريش: لن نألو جهداً لتعزيز قدرات الدفاع المدني

قام المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش بجولة ميدانية في محافظة عكار، تفقد خلالها عدداً من المراكز واطّلع على سير العمل الميداني، برفقة عدد من المسؤولين في المديرية. واستهل جولته بزيارة مركز عكار الإقليمي في حلبا، حيث التقى رؤساء بلديات وعناصر الدفاع المدني، مشيداً بجهودهم ومؤكداً أهمية الجهوزية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وتنقل خريش بين عدة مراكز وبلديات، منها رحبة وتكريت وعيّات وعكار العتيقة، حيث عقد لقاءات مع المسؤولين المحليين، وجرى البحث في سبل تعزيز السلامة العامة والتعاون للحد من حرائق الأحراج ورفع مستوى الاستعداد. كما شدد على ضرورة التنسيق بين البلديات والدفاع المدني وتكامل الجهود لحماية المواطنين والبيئة.

وأشار إلى تطوير غرفة العمليات المركزية بما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين إدارة المخاطر، مؤكداً العمل على تأمين آليات إضافية وفق الحاجات.

واختتم الجولة بزيارة اتحاد بلديات الجومة، حيث عرضت خطط مكافحة الحرائق، مؤكداً عزمه على تطوير قدرات الدفاع المدني وافتتاح مركز تدريب متخصص في عكار لمكافحة حرائق الأحراج، لما لذلك من دور أساسي في حماية الثروة البيئية في لبنان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.