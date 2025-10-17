لبنانفيديو

بالفيديو: غارة من مسيّرة تستهدف سيارة في خربة سلم جنوبي لبنان

Published: 58 minute ago
خربة سلم

غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في خربة سلم جنوبي لبنان وأنباء عن وقوع إصابات، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

