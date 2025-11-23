اندلاع حريق في خراج الحلوسية

اندلع بعد ظهر اليوم حريق كبير في خراج بلدة الحلوسية – قضاء صور، حيث لا تزال تعمل فرق الإطفاء في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على مكافحة النيران، التي تزداد صعوبة بفعل الرياح الخماسينية، ما ساهم في توسّع رقعة الحريق بشكل كبير.

وبذل عناصر الدفاع المدني التابعون لجمعية الرسالة في البلدة جهودًا متواصلة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الحقول المجاورة، رغم الظروف المناخية القاسية.

وناشد فريق الدفاع المدني في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي في الحلوسية البلديات المجاورة المساهمة في تزويد سيارات الإطفاء بالمياه بشكل عاجل، نظرًا للحاجة الملحّة والدعم المطلوب لإخماد الحريق بالكامل.

