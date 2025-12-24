بالفيديو: غارات تستهدف وادي النميرية ووادي حومين وتحليق مكثّف للطيران المسيّر فوق بلدات النبطية

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة من صباح اليوم عدوان جوي مستهدفا وادي النميرية في منطقة النبطية بسلسلة غارات ، ملقيا خلالها عدد من صواريخ جو -ارض احدث انفجارها دويا تردد في ارجاء المنطقة.

غارات تستهدف وادي النميرية ووادي حومين وتحليق مكثّف للطيران المسيّر فوق بلدات النبطية #عاجل pic.twitter.com/83VI8OXd9S — Cedar News (@cedar_news) December 24, 2025

وبعد اقل من ربع ساعة شن الطيران الحربي المعادي غارة جوية مستهدفا وادي حومين

ويتزامن العدوان الجوي مع تحليق مكثف للطيران المسير في اجواء بلدات الدوير ، الشرقية، النميرية، تول، النبطية، زبدين وجبشيت وعلى علو متوسط.

