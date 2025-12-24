بالفيديو: غارات تستهدف وادي النميرية ووادي حومين وتحليق مكثّف للطيران المسيّر فوق بلدات النبطية

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة من صباح اليوم عدوان جوي مستهدفا وادي النميرية في منطقة النبطية بسلسلة غارات ، ملقيا خلالها عدد من صواريخ جو -ارض احدث انفجارها دويا تردد في ارجاء المنطقة.
وبعد اقل من ربع ساعة شن الطيران الحربي المعادي غارة جوية مستهدفا وادي حومين
ويتزامن العدوان الجوي مع تحليق مكثف للطيران المسير في اجواء بلدات الدوير ، الشرقية، النميرية، تول، النبطية، زبدين وجبشيت وعلى علو متوسط.
