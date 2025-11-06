حنان ماجد مرعي مفقودة، هل تعرفون شيئًا عنها؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– حنان ماجد مرعي (مواليد عام 2006، مكتومة القيد)

التي غادرت بتاريخ 02-11-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة الفاعور- زحلة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ريّاق في وحدة الدّرك الاقليمي، على الرّقم: 901896-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.