حملة للجيش في بعلبك وبعبدا تُسفر عن توقيفات وضبط أسلحة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش في بلدة الطيبة – بعلبك منازل المواطنين (ع.ط.) و(م.ح.ط.) و(م.ع.ط.)، وأوقفتهم لتورطهم في إشكال تخلّله إطلاق نار.

كما دهمت وحدة أخرى في منطقتَي فالوغا وبمريم – بعبدا منازل المواطنين (و.ا.) و(ع.ا.) و(ر.ا.)، وأوقفتهم لاتجارهم بالأسلحة وصادرت الكمية المضبوطة بحوزتهم.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

