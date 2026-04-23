لبنان
حملة للجيش في بعلبك وبعبدا تُسفر عن توقيفات وضبط أسلحة
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش في بلدة الطيبة – بعلبك منازل المواطنين (ع.ط.) و(م.ح.ط.) و(م.ع.ط.)، وأوقفتهم لتورطهم في إشكال تخلّله إطلاق نار.
كما دهمت وحدة أخرى في منطقتَي فالوغا وبمريم – بعبدا منازل المواطنين (و.ا.) و(ع.ا.) و(ر.ا.)، وأوقفتهم لاتجارهم بالأسلحة وصادرت الكمية المضبوطة بحوزتهم.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
