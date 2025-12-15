جمعية حملة دفى تحذّر من احتيال وانتحال صفة باسمها

حذرت جمعية “حملة دفى” في بيان، من “محاولات احتيال وانتحال صفة باسمها من قِبل بعض الأفراد أو الجهات التي تدعي زورا تمثيل الجمعية”.

وجددت الجمعية التأكيد على انها “لا تجمع أي أموال نقدية أو تبرعات مالية من أي جهة كانت، سواء من أفراد أو مؤسسات، وان مساعداتنا محصورة بالمساعدات العينية فقط (ملابس، طعام، مستلزمات أساسية)”.

وشددت على ان “اي جهة تطلب المال باسم الجمعية أو توهم الناس بتقديم خدمات أو مساعدات، لا تمت إلينا بأي صلة، ونعد تصرفها عملية احتيال يعاقب عليها القانون، وان جميع النشاطات تعلن حصرا عبر قنواتنا الرسمية”.

وأهابت الجمعية بالجميع “توخي الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع أي جهة تدعي تمثيل الجمعية دون التأكد من هويتها عبر وسائلنا الرسمية”.

وأعلنت احتفاظها بحقها “القانوني الكامل في ملاحقة كل من يسيء استخدام اسم الجمعية أو ينتحل صفتها لأغراض شخصية، تجارية أو احتيالية”.

