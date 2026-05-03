حسن فضل الله: لا تعنينا نتائج المفاوضات ولن نسمح بتمريرها

أكد النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، عن حزب الله، أن المفاوضات الجارية “بكل نتائجها لا تعنينا”، مشددًا على رفض تطبيقها أو السماح بتمريرها.

وجاءت تصريحات فضل الله في ظل تصاعد الجدل حول مسار التفاهمات المطروحة إقليميًا، وما قد يترتب عليها من انعكاسات داخلية على الساحة اللبنانية، خصوصًا في ما يتعلق بالتوازنات السياسية والأمنية.

