حسن فضل الله: السلطة تُهدد الطائف وممارساتها تخدم إسرائيل

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن أولوية حزبه هي “تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي” وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، معتبرًا أن المقاومة هي الضمانة الأساسية لمواجهة إسرائيل ومنعها من تحقيق أهدافها.

وانتقد فضل الله أداء السلطة اللبنانية، متهمًا إياها بأنها تُضعف الدولة وتتصرف بشكل “غير مسؤول” في إدارة الملفات الوطنية، وقال إن بعض قراراتها تقوم على رهانات خاطئة ولا تعكس الواقع الميداني في الجنوب.

كما اعتبر أن ممارسات السلطة تهدد اتفاق الطائف نفسه، داعيًا إلى العودة لتطبيقه بشكل كامل، خصوصًا في ما يتعلق بمواجهة إسرائيل وتنظيم العلاقة بين مكونات الدولة، مشددًا على أن لبنان قائم على الشراكة وليس على التفرد أو الإقصاء.

وختم بدعوة إلى الاستفادة من التوازنات الإقليمية والتفاهمات الدولية بما يخدم لبنان، مع التأكيد على ضرورة حماية السيادة ودعم خيار “المقاومة” بحسب تعبيره.

