بالفيديو: حريق المطلة والجليلية في الشوف يتواصل بفعل الرياح ومناشدات للمساعدة في السيطرة على النيران

يتواصل اشتعال النيران بضراوة في خراج بلدتي المطلة والجليلية (الشوف)، فيما تستمر جهود الدفاع المدني والقوى الأمنية وشبان للسيطرة عليها، إلا أنها لم تفلح بسبب وعورة المنطقة وشدة الرياح، والتي تتسبب باتساع رقعة الحريق، وسط تزايد المخاوف من وصول النيران الى المنازل.

حريق المطلة والجليلية في الشوف يتواصل بفعل الرياح ومناشدات للمساعدة في السيطرة على النيران #عاجل pic.twitter.com/ETovLQwDzP — Cedar News (@cedar_news) November 10, 2025

وقد جددت بلدية ومختار المطلة ومخاتير القرى المجاورة، مناشدة الجهات المعنية المساعدة على اخماد النيران التي تهدد سلامة اهالي البلدات ومنازلهم .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.