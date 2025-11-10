لبنان

بالفيديو: حريق المطلة والجليلية في الشوف يتواصل بفعل الرياح ومناشدات للمساعدة في السيطرة على النيران

Published: 9 hours ago
حريق المطلة

يتواصل اشتعال النيران بضراوة في خراج بلدتي المطلة والجليلية (الشوف)، فيما تستمر جهود الدفاع المدني والقوى الأمنية وشبان للسيطرة عليها، إلا أنها لم تفلح بسبب وعورة المنطقة وشدة الرياح، والتي تتسبب باتساع رقعة الحريق، وسط تزايد المخاوف من وصول النيران الى المنازل.

وقد جددت بلدية ومختار المطلة ومخاتير القرى المجاورة، مناشدة الجهات المعنية المساعدة على اخماد النيران التي تهدد سلامة اهالي البلدات ومنازلهم .

