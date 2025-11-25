حريق أنفه يفتح ملف المدن الصناعية: تحذيرات من إهمال ممنهج

أشار رئيس “شبكة سلامة المباني” المهندس يوسف عزام في بيان، إلى أن “حريق أنفه يبرز غياب المدن الصناعيّة المنظمّة التي تراعي مواصفات السلامة العامّة، بالاضافة الى وجود هذه المعامل ضمن مناطق سكنيّة و قرب الطرق العامّة و هو الشيء المخالف لقواعد تنظيم المدن”. وعزا هذا الغياب الى “عدم وضع الدولّة مخططات لمدن صناعيّة موزّعة ضمن المحافظات اللبنانيّة، بالاضافة الى النقص في البنى التحتيّة مثل محطات الاطفاء و الكهرباء و تصريف المواد”.

تابع :” في الوقت الذي تتجه فيه دول الجوار لاعاده تأهيل مدنها الصناعيّة كمدينة حلب او تعزيزها باتفاقات كمدينة الحسن في الاردن، يبقى ملف المدن الصناعية غائباً عن مخططات الدولّة اللبنانيّة”.

ختم: ” الرحمة للعمال الذين قضوا في حريق انفه، نتيجة اهمال الدولّة لملف تخطيط المصانع و معايير السلامة العامّة، وعلى وزارة الصناعة الشروع في مراقبة المصانع القائمة ووضع تصاميم لمدن صناعيّة تحافظ على سلامة العاملين فيها”.

