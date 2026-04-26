حركة نزوح كثيفة من النبطية باتجاه صيدا بعد إلإنذارات الإسرائيلية

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الأوتوستراد الساحلي يشهد حركة مرور كثيفة على خط الغازية – صيدا، نتيجة نزوح الأهالي من بلدات جنوبية عقب إنذارات إسرائيلية طالت مناطق ميفدون، شوكين، يحمر، أرنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، وكفر تبنيت.

كما أشارت إلى أن أوتوستراد الزهراني – صيدا يشهد ازدحامًا خانقًا، مع تدفّق أعداد كبيرة من السيارات القادمة من منطقة النبطية، في ظل حالة من القلق والخوف بين السكان، الذين يسعون إلى مغادرة المناطق المهددة بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا.

