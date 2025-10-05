حركة التغيير تدعو لآليات حاسمة لمنع الفلتان والفوضى

دعا رئيس حزب “حركة التغيير” إيلي محفوض في بيان الحكومة “‏منعا للفلتان والفوضى ولتجنّب انحدار لبنان نحو مخاطر أمنية وعسكرية داهمة، إلى إيجاد آليات مضمونة وحاسمة لمعالجة أزمة الميليشيا التي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الإيحاء بعجز الدولة في رسالة موجّهة إلى المجتمعين المحلي والدولي، إبقاء التوتّر قائمًا لمنع أيّ مبادرة إنقاذ أو استقرار ولو كان ذلك على حساب إعادة الإعمار ومصالح اللبنانيين، عتماد نهج التسويف والمماطلة والمراهنة على عامل الوقت تعويلًا على تبدّلات محتملة في مواقف ومزاج عواصم القرار”.

‏وأشار إلى أن “كل ذلك إنما يهدف إلى منع حلّ الميليشيا واإبقاء على سلاحها وسيلةً للبقاء في مربّع الهيمنة، وللتحكّم بمسار القرار والسيادة والاستراتيجيات الوطنية اللبنانية”.

