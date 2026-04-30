حاكم مصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء.. ما سبب وجوده؟

أفادت معلومات أن حاكم مصرف لبنان يشارك في جلسة مجلس الوزراء لعرض تعديلات جديدة على قانون إصلاح الوضع المصرفي، وذلك استجابةً لملاحظات وطلبات صندوق النقد الدولي، على القانون الذي كان قد أقرّه مجلس النواب سابقًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار المستمر لتعديل القوانين المالية المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يتماشى مع شروط صندوق النقد، الذي كان قد أبدى ملاحظات على الصيغة السابقة للقانون وطلب إدخال تعديلات لضمان فعاليته وإمكانية تطبيقه.

ويُعتبر قانون إصلاح المصارف أحد الركائز الأساسية في خطة التعافي المالي، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع ومعالجة الخسائر وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وهو ملف أساسي في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.