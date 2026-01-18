تسرّب سخان غاز يسبّب حالات اختناق في حارة صيدا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان أربعة فرق من جمعية “الرسالة للإسعاف الصحي” عملت على نقل عدد من حالات الاختناق من منطقة حارة صيدا إلى مستشفى حمود، على أثر تعرضهم لحالات اختناق داخل إحدى الغرف.

ويعود سبب الاختناق إلى وجود تسرب من سخان الغاز داخل الغرفة التي كانوا فيها، وليس نتيجة تناولهم الطعام من أحد المطاعم، كما أظهرت الفحوص الطبية في المستشفى، فيما وضع المصابين مستقر.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.