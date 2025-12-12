حريق داخل مستودع في حارة حريك يهدّد مبنى متصدّع بالسقوط

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن “عناصر الدفاع المدني تواصل، منذ الثانية عشرة ظهر اليوم، عمليات إخماد حريق اندلع داخل مستودع في الطابق السفلي الثاني من مبنى سكني في حارة حريك كان تضرر سابقا بسبب العدوان الإسرائيلي. وتبين وجود تصدعات في أعمدة المبنى تعرضه لخطر السقوط”.

وأوضحت أن “فرق الدفاع المدني عملت على تأمين الموقع وإخلاء الشقق السكنية داخل المبنى وسكان المبنى المجاور. كما عزلت الطابق الأول الذي يحوي برادات وخزان مازوت، منعا لامتداد النيران”.

