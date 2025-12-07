العثور على جثة مواطن داخل مجمّع سياحي في جونية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه عثر بعد ظهر اليوم، على المواطن رامز. خ مواليد العام 1977 من بلدة الشيخ محمد عكار، جثة مصابا بطعنات سكين في أحد المجمعات السياحية في جونية، وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.

وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي

