تدابير سير في جونية من 3 إلى 6 الحالي بسبب إقامة مهرجان

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: “بمناسبة إقامة مهرجان “Défilé Classique des Voitures”، سيتم منع مرور السير في الشارع الممتد من أمام محلات بن أبي نصر وصولًا إلى ساحة جونية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 3-10-2025 ولغاية صباح 6-10-2025.

بناءً عليه، سيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور”.

