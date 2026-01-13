استهداف موقع أممي جنوب لبنان واليونيفيل تطلب وقف إطلاق نار فوري

اعلنت قوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان، في بيان اليوم، “ان قذيفتي هاون يُحتمل أنهما قنابل مضيئة اصابتا، ليلة امس، مهبطَ الطائرات المروحية والبوابةَ الرئيسية لموقع تابع للأمم المتحدة جنوب غرب يارون، وتوجّه حفظة السلام فوراً إلى الملاجئ حفاظاً على سلامتهم. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى. وقد أرسلت “اليونيفيل” طلبَ وقفِ إطلاقِ نارٍ إلى جيش الدفاع الإسرائيلي”.

واضاف البيان “نذكّر مرة أخرى جيشَ الدفاع الإسرائيلي بواجبه في ضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات التي تُعرّضهم ومواقعهم للخطر. إن أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات جسيمة لقرار مجلس الأمن 1701، وتُقوّض الاستقرار الذي نعمل على ترسيخه”.

