تحذير إسرائيلي لسكان جنوب لبنان: منع التنقل والعودة إلى عشرات القرى حتى إشعار آخر

وجّه الجيش الإسرائيلي رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان، أعلن فيها استمرار تمركز قواته في المنطقة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مبرّرًا ذلك بمواصلة ما وصفها بـ”الأنشطة الإرهابية” لحزب الله.

وطلب الجيش من المدنيين الامتناع عن التحرك جنوب عدد من القرى الحدودية، وعدم الاقتراب من مناطق نهر الليطاني ووادي السلوقي، معتبرًا أنها مناطق خطرة في هذه المرحلة.

كما شدّد على منع العبور أو العودة إلى عشرات القرى في القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب، إلى حين إشعار آخر، في إطار ما قال إنه إجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة السكان.

