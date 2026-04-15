“قوات الرضوان” خططت لاستهداف موقع عسكري مستحدث في جنوب لبنان

كشفت تقارير إعلامية، استنادًا إلى مصادر عسكرية، أنّه على الرغم من الاشتباكات الضارية المستمرة منذ أكثر من 40 يومًا في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، كانت قوات الرضوان تُخطّط لتنفيذ هجوم يستهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا مستحدثًا في المنطقة.

وبحسب هذه التقارير، فإن الخطة جاءت في إطار التصعيد الميداني المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات. كما أشارت إلى أنّ العمليات العسكرية المتواصلة أسهمت في إحباط الهجوم قبل تنفيذه.

