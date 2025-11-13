جنبلاط يوجّه رسالة تحذيرية: لا نحتاج إلى جدل دستوري جديد

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عبر منصة “أكس”: “قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور، مهلا أيها السادة، فهل إسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها”.

وأرفق تدوينته بهاشتاغ: “لبنان”.

