جمعية يازا تكشف عن إطارات غير مناسبة قد تسبب حوادث قاتلة

حذّرت جمعية يازا في بيان من” الفوضى الخطيرة التي تجتاح سوق الإطارات في لبنان،” مؤكدة أن “مئات المخالفات تم توثيقها، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة السائقين والمشاة”.

وأوضحت أن “بعض المستوردين والتجار يقومون ببيع إطارات مصممة لأسواق دول أخرى مثل سلطنة عمان والإمارات وأوروبا، وهي غير مناسبة لطرقات لبنان، إضافة إلى التلاعب بتواريخ التصنيع لتسويق إطارات قديمة على أنها حديثة”.

وقالت:” إن انفجار هذه الإطارات على الطرق قد يؤدي إلى حوادث مروعة وإصابات قاتلة”، مشددة على ضرورة تحرك وزارة الاقتصاد والجهات الرسمية لوضع حد لهذه المخالفات قبل وقوع كوارث إضافية”.

ووختمت: “سلامة حياتكم مسؤوليتنا المشتركة، فلا تغامروا باستخدام إطارات غير موثوقة”.

