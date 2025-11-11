جمعية جاد توضح حقيقة حادثة حلوى المخدرات في مدرسة بجبل لبنان

أصدرت جمعية جاد – شبيبة ضدّ المخدرات بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله بشأن توزيع طالبة لحلوى يُشتبه باحتوائها على مواد مخدرة داخل إحدى المدارس في جبل لبنان، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخبر غير دقيق وفق المعطيات الحالية.

وشددت الجمعية على أن سلامة التلاميذ أولوية قصوى، داعية الأهالي إلى متابعة سلوك أولادهم والتحدث معهم بصراحة عن مخاطر المواد السامة المقنّعة، والطلاب إلى عدم تناول أي مادة أو حلوى من أشخاص مجهولين والإبلاغ الفوري عن أي أمر مريب.

ونوّهت إلى حادثة سابقة مشابهة نشرت قبل أعوام عن واقعة في الولايات المتحدة، حيث أثبتت التحقيقات آنذاك أن الخبر غير صحيح وغير دقيق، مؤكدة أهمية الدقة في نقل المعلومات وعدم تضخيم الأخبار غير المؤكدة لما لذلك من أثر سلبي على المجتمع والمؤسسات التربوية.

واختتمت الجمعية بالتأكيد على التزامها الكامل بمتابعة سلامة الشباب والتلامذة بالتعاون مع المدارس والأجهزة الأمنية ووزارتي التربية والصحة، مشيرة إلى أن التوعية هي خط الدفاع الأول.

كما دعت أي شخص لديه استفسار أو رغبة بالتبليغ إلى التواصل مع مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي أو مع جمعية جاد.

