جمعية تجّار لبنان الشمالي تحذر من انهيار الأبنية التراثية في طرابلس

ناشدت “جمعية تجّار لبنان الشمالي” برئاسة أسعد الحريري في بيان، “رئاسة مجلس الوزراء إيلاء مدينة طرابلس الاهتمام العاجل، ولا سيّما في ما يتعلّق بالأبنية التراثية والتاريخية المنتشرة في أحيائها القديمة” .

واعتبر أن “طرابلس، عاصمة الشمال الثانية للبنان، تختزن إرثًا حضاريًا وثقافيًا يشكّل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية، إلا أنّ هذا التراث بات مهدّدًا، إذ تتعرّض عشرات الأبنية التراثية للانهيار، ولا سيّما خلال فصل الشتاء نتيجة كثافة الأمطار وغياب الصيانة والخطط الوقائية، وسط تقصير واضح وعدم اكتراث فعلي بخطورة الوضع “.

وطالب “بإيفاد مخمّن وخبراء مختصّين للكشف الميداني على الأبنية التراثية في مدينة طرابلس، إعداد دراسة شاملة تُحدّد الأبنية المهدّدة بالانهيار وتُصنّفها وفق درجة الخطورة، وضع خطة واضحة ومتكاملة لترميم هذه الأبنية وتشييدها وفق المعايير التراثية المعتمدة والعمل على إعادة توظيفها كمتاحف، مراكز دراسات وأبحاث، مقار ثقافية أو مؤسسات عامة، بما يتيح الاستفادة منها اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا، ويعود بالنفع على الدولة والمجتمع المحلي” .

وتمنى على “رئاسة مجلس الوزراء وضع بند عاجل على جدول أعمالها لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الشمال، بهدف دراسة متطلبات الشمال ومدينة طرابلس تحديدًا، ومناقشة حاجات المنطقة الإنمائية والاقتصادية والتراثية ، لما لذلك من أثر إيجابي على الشمال ولبنان ككل”.

وأكد أن “الحفاظ على تراث طرابلس هو حفاظ على ذاكرة لبنان وهويته الوطنية، وأي تأخير إضافي في المعالجة سيؤدي إلى خسائر تاريخية وثقافية لا يمكن تعويضها” .

