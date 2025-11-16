جمعية الأرض تطلق مبادرتها الوطنية بإسم الوعد الأخضر للبنان

أعلنت جمعية الأرض – لبنان انه “بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، 16 تشرين الثاني 2025، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ التغيير على المستوى الوطني، بل والعالمي، لا يمكن أن يتحقّق من دون التزام فردي وقناعة شخصيّة… عن اطلاق مبادرتها الوطنية الجديدة: “الوعد الأخضر”.

وأشارت الجمعية في بيان لها الى أنها “مبادرة وطنيّة تُجسّد خطوةً مجتمعيّة، تُحول القلق البيئي إلى التزام، وتُعيد ربط المواطن ببيته، وبيئته، وبلدته، ووطنه” .

وأكد البيان انه “مسار عمليّ لإيقاظ الشغف البيئي داخل كلّ فرد: طالب، مواطن، موظّف، أُسرة، بلديّة، ومؤسّسة” .

وأضاف البيان: “لأنّ البيئة لم تعد قضيّة ثانوية، ولأنّ كوكب الأرض كما نعرفه يواجه أخطر تحدّياته، ولأنّ لبنان يدفع يومًا بعد يوم ثمن تغيّر المناخ وتدهور موارده وانتهاك بيئته… فقد حان وقت التحوّل الحقيقي” .

ولفت البيان الى ان “الوعد الأخضر” هو “برنامج يهدف إلى ترسيخ المواطنة البيئيّة، تفعيل العمل المناخي، وتعزيز الازدهار المجتمعي عبر التزام واضح وسهل ومتاح للجميع… لأنّ حماية بيئة لبنان تبدأ منّا نحن” .

وختم البيان بالاشارة الى انه سيتم الاعلان عن التفاصيل قريبًا.

