جمارك مطار بيروت تضبط 90 مسدساً مفككاً ومموهاً في حقائب مسافر

Published: 4 days ago
جمارك مطار بيروت

اعلنت وزارة المالية في بيان، أن “جمارك مطار بيروت- دائرة المسافرين ضبطت في حقائب احد المسافرين القادمين من فرنسا الى لبنان ٩٠ مسدساً كانت مفككة بطريقة احترافية ومموهة. وتم توقيف المسافر وبوشر التحقيق بناء على اشارة القضاء المختص”.

ويتابع وزير المالية ياسين جابر تفاصيل عملية الضبط مع مدير عام الجمارك ريمون خوري المتواجد في مطار بيروت ومع سائر الاجهزة الرسمية المختصة.

