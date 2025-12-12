شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات بالجرم المشهود في جل الديب

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان، وبخاصة في المتن.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد هوية المروج المذكور وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من معرفة هويته، وهو المدعو:

– م. أ. (مواليد عام 1990، لبناني)

بتاريخ 21-11-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة جل الديب، اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، عُثر على ما يلي:

/32/ علبة بلاستيكية مدون عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين

/22/ علبة بلاستيكية مدون عليها ” ۱۰۰ $” بداخلها مادة الكوكايين

/34/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي نصف غرام

/23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي 1 غ

/4/ اكياس نايلون بداخلها ورقة بيضاء مدون عليها “١٠٠$”

/8/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

/4/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف

/5/ علب بلاستيكية مغلفة بورقة سانيتا

هاتف خلوي ومبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

