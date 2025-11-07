بعد الجدل حول حفل جعيتا.. لجنة متخصصة للتحقيق بالأضرار وتقديم التوصيات

تشكلت لجنة لتقصي الأضرار في مرفق جعيتا السياحي، بعد الحفل الموسيقي الذي أقيم في ٣١ تشرين الأول، بناء على قرار وزيرة السياحة لورا لحود رقم ١٥٥ تاريخ ٧/١١/٢٠٢٥، وهي مؤلفة من السادة:

– جيلبرت زيو رئيس دائرة مغارة جعيتا،

– جوانا دمر رئيسة قسم علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت،

– الان أبي رزق خبير في الزراعة والتنوع البيولوجي في جامعة الروح القدس الكسليك،

– مارلين براكس مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء، ممثلة وزارة البيئة،

– جوني طوق رئيس النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور،

– بيار جعارة خبير عزل صوت وارتجاج،

وقد باشرت اللجنة المكلفة منذ اليوم الأول زيارتها الميدانية إلى المغارة وبدأت تحقيقاتها من خلال الكشف على الأضرار.

وستقدم تقريرها النهائي في مهلة أقصاها أسبوع، يتضمن النتائج كاملة إضافة إلى عدد من التوصيات تحدد بشكل صارم إطار انعقاد أي نشاط مقبل في المغارة.

