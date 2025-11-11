جعيتا: مطالب بإعادة فتح المغارة قبل زيارة البابا المرتقبة

أعلن اتحاد بلديات كسروان الفتوح أنه عقد جلسة أمس ناقشت ملف مغارة جعيتا، بناءً على طلب رئيس الاتحاد الياس البعينو من رئيس بلدية جعيتا وليد بارود لتقديم توضيحات حول المستجدات.

وخلال الجلسة، عرض بارود شرحاً تفصيلياً تناول الجوانب البيئية والسياحية والعلمية المتعلقة بالمغارة، مستندًا إلى تقارير من جهات وأصحاب اختصاص.

وعقب النقاش، أعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع مجلس بلدية جعيتا وأهالي البلدة، مناشدًا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار للتدخل لمعالجة الملف، مؤكداً الثقة بحكمته وموضوعيته في إدارته.

وشدد الاتحاد على أهمية إعادة فتح المغارة في أسرع وقت ممكن، معتبرًا إياها مرفقاً سياحياً واقتصادياً حيوياً للبنان والمنطقة، خاصة في ظل التحضيرات للزيارة التاريخية لقداسة البابا مطلع الشهر المقبل، وما تمثله المغارة من رمز وواجهة سياحية بارزة أمام اللبنانيين والمغتربين والسياح الأجانب.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.