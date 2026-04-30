جعجع: “الشيعة بخطر وقرار الحزب في إيران”

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنّ الطائفة الشيعية في لبنان “الأكثر عرضة للخطر” نتيجة سياسات “حزب الله”، معتبراً أنّ قرارات الحزب تُتخذ في إيران، وأنه وضع بيئته في مأزق تاريخي.

وأكد جعجع أنّ “لبنان كدولة ليس بخطر”، لكنه شدد على أن الأزمة ناتجة عن غياب الدولة الفعلية، داعياً إلى تطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

وفي الشأن السياسي، اعتبر جعجع أن “القوات اللبنانية قوية وتشكل صخرة سياسية”، مشيراً إلى أن الحزب أثبت حضوره رغم كل الضغوط، ومؤكداً أن وزراءه عملوا على تحسين الأداء الإداري في أكثر من ملف.

كما تناول ملف التفاوض مع إسرائيل، معتبراً أن رئيس الجمهورية جوزاف عون “مضطر” للدخول في مفاوضات نتيجة الواقع القائم، محمّلاً “حزب الله” مسؤولية هذا الوضع.

وفي ما يخص العلاقة مع سوريا، قال جعجع إن أي زيارة إلى “قصر الشعب” ستكون “في الوقت المناسب”، من دون تحديد موعد.

