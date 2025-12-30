جعجع من معراب: نضالنا من أجل فرحة كل طفل

تمنّى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “يكون كل طفل في لبنان، من الشمال مرورا بجبل لبنان وبيروت والبقاع إلى الجنوب، يعيش فرحة العيد”، موضحاً أن “عملنا كله، هو لكي يعيش جميع أطفال لبنان وصباياه وشبابه ورجاله ونسائه هذه اللحظات، فمن أجل ذلك نخوض هذا النضال”.

كلام جعجع جاء في اختتام رسيتالٍ ميلادي أقامته” كشافة الحريّة” في المقر العام للحزب في معراب، في حضور عضو الهيئة التنفيذيّة أسعد سعيد، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، المفتش العام في الحزب إدغار مارون، المشرف العام على كشافة الحريّة جيلبير سمعان، رئيس جمعيّة كشافة الحريّة سهيل منسى، مديرة المكتب الإعلامي لرئيس الحزب أنطوانيت جعجع، مسؤولة مكتب التسويق في الحزب سارة عساف، رئيسة لجنة الأنشطة فانيسا سعيد، عضو المجلس المركزي زينة يمين، وحشد كبير من الأطفال.

ولفت جعجع إلى أنه “كما في كل عام نعيّد سويًّا، بعد سنة كانت مليئة بالعمل والنشاط والجدّ والكدّ والنتائج المثمرة”. وقال: “بصراحة، إنّ جوهر عملنا هو من أجل هذه اللحظة، ليس من أجل معادلات نظرية أو استراتيجيات، بل من أجل كل طفل، وكل شاب، وكل صبي وصبية في لبنان، كي يعيشوا هذه اللحظات، مهما كان بلدنا معرّضًا لمختلف أنواع الاضطرابات والحروب والأزمات، لنصبح دولة فعلية لا دولة نظرية”.

وتوجّه جعجع إلى لأطفال بالقول: “أريد أن أستفيد من هذه الفرصة لأقول لكم، أنتم بالذات، يعطيكم مئة ألف عافية على كل العمل الذي قمتم به، من لحمكم الحي، ومن أوقاتكم التي اقتطعتموها من وقت دراستكم، ومن كل شيء لديكم كنتم تتخلّون عنه، لكي تتمكّنوا من القيام بمهمّتكم. فحقًّا يعطيكم مئة ألف عافية”.

وختم: “رفاقكم في باقي المناطق والأجهزة والمصالح في الحزب يقومون بالشيء نفسه، إلى أن نصل إلى لبنان الذي نراه اليوم في هذه القاعة. وينعاد عليكم”.

وقد أحيت الرسيتال فرقة نسرين حصني، وكان من تنسيق لجنة الأنشطة في الحزب. وفي الختام قدّم كشافة الحريّة هديّة رمزيّة لجعجع هي عبارة عن شعار الكشافة محفورا على خشبة أرز. ثم التقط جعجع الصور مع الأطفال وقدّم لهم الهدايا.

