جعجع مرحبا بوصول البابا: عسى أن تكون زيارة قداستكم بركةً وخاتمةً لآخر الحروب وفصول الآلام في لبنان

رحب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بوصول الحبر الأعظم بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وكتب عبر منصة “إكس”: “أحر الترحيب بالحبر الأعظم لاوون الرابع عشر، عسى أن تكون زيارة قداستكم بركةً وخاتمةً لآخر الحروب وفصول الآلام والمعاناة في لبنان، ليستحق قيامته ويستعيد ألقه وطنا للحرية والتعددية ودولة ناجزة السيادة. طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون” .

