جعجع لخامنئي: لبنان دولة مستقلة لها دستورها ولا يحق لكم التدخل في شؤونها

كتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على حسابه عبر منصة “إكس”: “سيد خامنئي ومسشاره العزيز، لو أنكما تهتمان بشؤون الإيرانيين وسجونهم لكان ذلك أفضل لنا جميعا. فلبنان دولة مستقلة لها دستورها، وتحكمها سلطة لبنانية منتخبة شعبيا وديموقراطيا، ولا يحق لكم التدخل في شؤونها. ويا ليت الشعب الايراني ينعم بما ينعم به الشعب اللبناني، عندما لا تتدخلون في شؤونه”.

