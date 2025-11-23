جعجع أمام طلاب جامعيين: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أنه “ونحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه”.

كلام جعجع جاء خلال استقباله وفداً من طلاب “القوّات اللبنانيّة” في جامعات: NDU – برسا، USF العائلة المقدّسة – البترون وAUL – دكوانة، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور النائبة ستريدا جعجع، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، رئيس دائرة الشمال في المصلحة رالف حلال، رئيس دائرة الجامعات الأميركيّة في المصلحة جان مارك نمور، رئيس خلية NDU – برسا كريستيان جورج، رئيس خليّة USF العائلة المقدّسة – البترون شربل علم، رئيس خليّة AUL دكوانة رالف خوري وعدد من أعضاء مكاتب الدوائر والخلايا.

واعتبر جعجع أنني “أستطيع القول إنّنا قطعنا جزءاً من هذا الطريق نحو هذا الهدف، لكن يبقى الجزء الآخر الذي لن يتحقّق بتبويس اللحى ولا بالتسويف ولا بالتأجيل. أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا لكي نورثكم وطناً أفضل من ذاك الذي ورثناه”. وقال: “ما يساعد في ذلك هو أن نخوض جميعاً الانتخابات النيابية المقبلة بكلّ جدّية، ليس سعياً إلى موقعٍ نيابيّ إضافي من هنا، أو مكسبٍ وزاريّ من هناك، بل أملاً بالوصول إلى تكتّل نيابيّ وازن يستطيع التأثير في السياق العام للأحداث في لبنان. فهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من المستنقع الذي نحن فيه، إلى رحاب المستقبل الذي نحلم به”.

وشدد على أن “في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها. في قاموسنا أمرٌ واحد فقط: من الآن وصاعداً، احترام المواعيد الدستورية بدقّة”. وقال: “إنّ الدستور والقوانين لم توضع إلّا لتُطبَّق، لا لابتكار الأعذار لعدم تطبيقها. ومن هذا المنطلق، فإنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هدفٌ أساسيّ نسعى إليه في كلّ لحظة”.

وكان استهل جعجع كلمته بتهنئة الطلاب، وقال: “رفيقاتي ورفاقي، طبعاً أهنّئكم بالانتصارات الطالبية التي حقّقتموها، وخصوصاً في المعاهد والجامعات التي لم يكن لنا فيها تقليدياً حضورٌ انتخابيّ كبير”.

