جعجع ينتقد رسالة الحزب ويؤكّد الدولة فوق كل خيار

دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، أهالي زحلة إلى “الجهوزية التامة”، مشدّدًا على ضرورة أن تبقى زحلة “النجم الما بينطال” في الانتخابات النيابية المقبلة، كما كانت في الانتخابات البلدية. جاء ذلك خلال العشاء السنوي لمنسقية زحلة في المقر العام للحزب في معراب، بحضور النواب ستريدا جعجع، جورج عقيص، إلياس اسطفان، الوزير السابق سليم وردة، نواب وزعماء محليين وعدد من الفاعليات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وأشار جعجع إلى رسالة “حزب الله” إلى “الرؤساء الثلاثة”، معتبراً أنّها تحتوي على مغالطات جوهرية حول الدولة وخيار المقاومة، مؤكدًا أن “الدولة مكتملة الأوصاف ويجب أن يُحصر قرار السلم والحرب فيها”. وشرح ثلاث ملاحظات على الرسالة، منها عدم شرعية القول بالتمسّك بخيار المقاومة خارج سلطة الدولة، ومخالفة حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، والتحجج بضغط خارجي لحل المقاومة.

وعن الانتخابات النيابيّة، شدد جعجع على أنّ “القوات” لا تهدف إلى مقاعد فردية بل إلى تعظيم أثرها الوطني، مؤكدًا أن نواب زحلة جزء من مشروع أكبر يهدف إلى بناء الدولة ومصلحة اللبنانيين، لا توزيع الخدمات أو الأموال.

وأضاف أنّ زحلة كانت مثالاً واضحًا على النضال السياسي الشفاف والشفاف، حيث أثبتت حضورها ووعيها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، معتبرًا أنّ هذا النجاح يمثل درسًا لبقية المناطق اللبنانية.

كما ألقى كل من النواب جورج عقيص، إلياس اسطفان، والمنسق ألان منير كلمات دعم وتعزيز لمكانة زحلة كقلعة وطنية، مشددين على أنّ الانتخابات المقبلة ليست مجرد استحقاق عادي، بل معركة مصير وكرامة وطنية، داعين المواطنين والقطاع الخاص للوقوف إلى جانب المشروع الوطني للقوات اللبنانية.

وختم جعجع العشاء بتحية القواعد القواتية، مؤكّدًا أنّ القوات اللبنانية مشروع دولة وليس حزبًا، وأنّ العمل السياسي يجب أن يُبنى على الشفافية، الإصرار والمواجهة الجدية، مطالبًا الجميع بالتحضير للانتخابات المقبلة لضمان أن تبقى زحلة “النجم الما بينطال” دائمًا.

