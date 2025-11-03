جعجع: سلاح الحزب أصبح مغناطيسًا يجلب الدمار إلى لبنان

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن سلاح حزب الله تحوّل إلى “مغناطيس يجرّ إسرائيل إلى لبنان”، متسائلًا: “لماذا الإصرار على الاحتفاظ به بعدما بات واضحًا للقاصي والداني أنه سلاح من دون أي أهمية، وفي الوقت عينه يجلب الويلات والدمار على البلاد؟”

وأوضح جعجع خلال مؤتمر شعبي في منطقة البقاع الشمالي أن “حزب الله أخطأ في التقدير والتصرّف خلال عامَي 2023 و2024، ما أدى إلى خراب ودمار في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا في بيئته الحاضنة”، مضيفًا أن الحزب “يواصل اليوم، من خلال مواقفه وتصرفاته منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، جرّ لبنان إلى مزيد من الكوارث والموت والدمار”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

واعتبر جعجع أن “كل ذلك نتيجة رفض حزب الله حلّ جناحيه العسكري والأمني، ورفضه الانخراط في العمل السياسي من بابه الواسع أسوةً بسائر الأحزاب اللبنانية”، داعيًا إلى “إنهاء منطق السلاح خارج الدولة لضمان الاستقرار وبناء دولة فعلية”.

