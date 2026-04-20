جعجع: لقاء عون ونتنياهو “ضروري” ولا يحتمل التأجيل في ظل التطورات الإقليمية

Published: 3 days ago
جعجع: لقاء عون ونتنياهو “ضروري” ولا يحتمل التأجيل في ظل التطورات الإقليمية

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في مقابلة مع الإعلامية هادلي غامبل ضمن برنامج “الحقيقة”، أن عقد لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ضروري”، رافضًا فكرة تأجيله.

وأضاف جعجع أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات مباشرة وواضحة، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، معتبرًا أن مثل هذا اللقاء قد يندرج ضمن مقاربة مختلفة لإدارة الملفات الحساسة

Published: 3 days ago
