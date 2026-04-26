جعجع: لا مخرج من الحرب خارج مسار واشنطن والحزب مسؤول عن الأزمة في لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مقابلة تلفزيونية أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تبقى متفرّجة على الحرب الجارية لأنها صاحبة الأرض ومسؤولة عن حماية مواطنيها.

وشدد جعجع على أن أي حل للأزمة الراهنة يجب أن يكون واقعياً، قائلاً إن من يملك بديلاً عن مسار محادثات واشنطن “فليطرحه أو يصمت”، معتبراً أن الوقت ليس لتبادل الخطابات والشعارات، بل لمعالجة واقع يعيشه اللبنانيون يومياً.

واتهم جعجع حزب الله بأنه السبب في ما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، داعياً إلى تقديم خيارات واضحة للخروج من الأزمة، ومشدداً على ضرورة أن تتحرك الدولة وتبسط سلطتها “بكل الوسائل الممكنة”.

كما أشار إلى دعمه لدور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معتبراً أنهما يقومان بالخطوات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته الحالية.

